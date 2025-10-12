Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché Dominical Bénévent-l’Abbaye dimanche 9 novembre 2025.

Place de la République Bénévent-l’Abbaye Creuse

Début : 2025-11-09
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2025-11-09 2025-12-14 2026-01-11 2026-02-08 2026-03-08

Marché les 2nd dimanches du mois.
Présence de nombreux producteurs (viandes, volaille, fromages, maraîcher, pain …) artisans et commerçants (chantournage, pâtissier, poissonnier, produits cosmétiques ..).
Place de la République Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 26 00 

