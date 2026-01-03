Marché Dominical Bénévent-l’Abbaye

Marché Dominical

Place de la République Bénévent-l’Abbaye Creuse

Début : 2026-01-11

fin : 2026-02-08

2026-01-11 2026-02-08 2026-03-08

Marché les 2nd dimanches du mois.

Présence de nombreux producteurs (viandes, volaille, fromages, maraîcher, pain …) artisans et commerçants (chantournage, pâtissier, poissonnier, produits cosmétiques ..).

Place de la République Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 26 00

