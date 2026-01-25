Marché dominical de Chagny Rues du centre-ville de Chagny Chagny
Marché dominical de Chagny
Rues du centre-ville de Chagny Centre ville Chagny Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 08:00:00
fin : 2026-03-08 12:30:00
Date(s) :
2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07
Tous les dimanches, les rues de centre de Chagny s’animent couleurs, senteurs, produits du terroir et cris de marchands sympathiques…venez flâner au gré des larges allées bordées d’étals savoureux.
Le marché est labellisé Marché de France et Saveurs et savoir-faire de Bourgogne . .
Rues du centre-ville de Chagny Centre ville Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 21 30 beaune@beaune-tourisme.fr
