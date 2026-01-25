Marché dominical de Chagny Rues du centre-ville de Chagny Chagny

Marché dominical de Chagny

Rues du centre-ville de Chagny Centre ville Chagny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 08:00:00

fin : 2026-03-08 12:30:00

Date(s) :

2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07

Tous les dimanches, les rues de centre de Chagny s’animent couleurs, senteurs, produits du terroir et cris de marchands sympathiques…venez flâner au gré des larges allées bordées d’étals savoureux.

Le marché est labellisé Marché de France et Saveurs et savoir-faire de Bourgogne . .

Rues du centre-ville de Chagny Centre ville Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 21 30 beaune@beaune-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché dominical de Chagny

L’événement Marché dominical de Chagny Chagny a été mis à jour le 2026-01-20 par Mission Tourisme Département 71