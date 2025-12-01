Marché dominical de noël Frouard
Marché dominical de noël Frouard dimanche 14 décembre 2025.
Marché dominical de noël
99 avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Marché de Noël à l’Ermitage de Frouard.
Au programme, plus de 30 exposants avec animations, château gonflable, restauration, artisanat local, photographie et bien d’autres.
Avec la présence du Père Noël et de ses lutins.Tout public
99 avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 23 05
English :
Christmas market at Ermitage de Frouard.
On the program: over 30 exhibitors with entertainment, bouncy castle, food, local crafts, photography and much more.
With the presence of Santa Claus and his elves.
German :
Weihnachtsmarkt in der Ermitage von Frouard.
Auf dem Programm stehen mehr als 30 Aussteller mit Animationen, Hüpfburg, Essen, lokalem Kunsthandwerk, Fotografie und vielem mehr.
Mit der Anwesenheit des Weihnachtsmanns und seiner Elfen.
Italiano :
Mercatino di Natale all’Ermitage di Frouard.
In programma: oltre 30 espositori con animazione, castello gonfiabile, cibo, artigianato locale, fotografia e molto altro.
Anche Babbo Natale e i suoi elfi saranno a disposizione.
Espanol :
Mercado de Navidad en el Ermitage de Frouard.
En el programa: más de 30 expositores con animación, castillo hinchable, comida, artesanía local, fotografía y mucho más.
Papá Noel y sus duendes también estarán presentes.
L’événement Marché dominical de noël Frouard a été mis à jour le 2025-11-06 par TOURISME BASSIN de POMPEY