Informations pratiques

Malemort

Marché dominical hebdomadaire Le Corrézium

Le Corrézium Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 08:00:00

fin : 2026-11-15 13:00:00

Date(s) :

2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17

Chaque dimanche, le Corrézium s’anime avec le marché hebdomadaire.

Retrouvez de nombreux commerçants, producteurs locaux et artisans réunis pour vous proposer une grande variété de produits frais, spécialités régionales, fruits et légumes de saison, fromages, charcuteries, pains artisanaux, et bien plus encore.

Profitez également de notre bar installé sous le marché pour prendre un café, un jus frais ou partager un verre entre amis. Un vrai moment de détente au cœur de l’animation dominicale !

En plus des étals riches en saveurs, profitez d’une ambiance conviviale avec des animations gratuites pour toute la famille expositions, vides greniers, événements associatifs…

8h-13h au Corrézium, tous les dimanches (ATTENTION ! Le 12 juillet 2026, le marché se tiendra exceptionnellement place Beaufort) .

Le Corrézium Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88

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English : Marché dominical hebdomadaire Le Corrézium

L’événement Marché dominical hebdomadaire Le Corrézium Malemort a été mis à jour le 2026-07-11 par Brive Tourisme