Lapalud

Marché dominical

Cours des platanes Lapalud Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-01 08:30:00

fin : 2026-08-28 12:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Le marché hebdomadaire de Lapalud a lieu les mardis de 8h30 à 12h30 environ, sur le Cours des Platanes, non loin de la Mairie. Produits frais et locaux sont au rendez-vous !

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Cours des platanes Lapalud 84840 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 40 30 73 associations@lapalud.net

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English :

The weekly market of Lapalud takes place on Tuesdays from 8:30 am to 12:30 pm, on the Cours des Platanes, not far from the town hall. Fresh and local products are available!

L’événement Marché dominical Lapalud a été mis à jour le 2022-04-19 par Office de Tourisme Intercommunal Provence Côté Rhône