Marché dominical Le Corrézium bandas & huîtres Malemort
dimanche 13 septembre 2026 · Malemort
Informations pratiques
Malemort
Marché dominical Le Corrézium bandas & huîtres
Le Corrézium Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Une matinée placée sous le signe de la fête, de la musique et de la gourmandise !
La Bandas d’Objat sera présente pour mettre l’ambiance sur le marché !
Et pour accompagner cette matinée festive, profitez de délicieuses huîtres fraîches à déguster sur place.
Une belle occasion de faire son marché, de se retrouver et de profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis.
Au Corrézium.
10h30-13h Bandas d’Objat. .
Le Corrézium Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88
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English : Marché dominical Le Corrézium bandas & huîtres
L’événement Marché dominical Le Corrézium bandas & huîtres Malemort a été mis à jour le 2026-09-01 par Brive Tourisme
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