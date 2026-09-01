Informations pratiques

Malemort

Marché dominical Le Corrézium bandas & huîtres

Le Corrézium Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Une matinée placée sous le signe de la fête, de la musique et de la gourmandise !

La Bandas d’Objat sera présente pour mettre l’ambiance sur le marché !

Et pour accompagner cette matinée festive, profitez de délicieuses huîtres fraîches à déguster sur place.

Une belle occasion de faire son marché, de se retrouver et de profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis.

Au Corrézium.

10h30-13h Bandas d’Objat. .

Le Corrézium Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88

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English : Marché dominical Le Corrézium bandas & huîtres

L’événement Marché dominical Le Corrézium bandas & huîtres Malemort a été mis à jour le 2026-09-01 par Brive Tourisme