Marche douce adaptée à tous Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes 21 janvier – 18 février 2026, les mercredis Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Cycle de 5 séances de marche douce adaptée à tous encadré par un enseignant en activité physique adaptée d’actimut. Pour les + de 60 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-21T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T15:30:00.000+01:00

02.99.38.43.86 accueil@leslongspres.fr

Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine