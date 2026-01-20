Marche d’ouverture La Petite-Pierre
Marche d’ouverture La Petite-Pierre dimanche 1 février 2026.
Marche d’ouverture
59 Rue Principale La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-01 08:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Le Club Vosgien vous propose sa marche d’ouverture une randonnée de 12 km guidée par Jean-Louis Brehm, suivie d’un repas convivial au restaurant du château.
Le Club Vosgien vous propose sa marche d’ouverture une randonnée de 12 km guidée par Jean-Louis Brehm, suivie d’un repas convivial au restaurant du château.
Inscription avant le 22 janvier .
59 Rue Principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 06 88 39 clubvosgien.lpp@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Club Vosgien offers its opening walk: a 12 km hike guided by Jean-Louis Brehm, followed by a convivial meal at the château restaurant.
L’événement Marche d’ouverture La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre