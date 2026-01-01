Marché d’Ouzouer sur Loire – Dimanche

Ouzouer-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 08:00:00

fin : 2026-03-01 13:00:00

Date(s) :

2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31

Rendez-vous chaque dimanche à Ouzouer-sur-Loire pour découvrir un marché animé avec des fruits, légumes de saison et produits locaux. Venez rencontrer nos producteurs passionnés et profitez de produits frais charcuterie, fromages régionaux, miel, poulets rôtis..

Tous les dimanches de 8h à 13h, place du marché. Un moment convivial pour faire vos courses et soutenir l’agriculture locale ! .

Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 27 05 05

English :

L’événement Marché d’Ouzouer sur Loire – Dimanche Ouzouer-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-14 par OT SULLY-SUR-LOIRE