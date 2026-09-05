Informations pratiques

Drulingen

Marché

Drulingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-03 2026-10-17 2026-10-31 2026-11-14 2026-11-28 2026-12-12

Un marché a lieu les samedis matins, toutes les deux semaines (semaines paires), de 8h à 12h à la halle au marché de Drulingen. Produits du terroir, etc. De nombreux commerces à proximité. .

Drulingen 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 60 03 mairie.drulingen@mairie-drulingen.fr

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English :

L’événement Marché Drulingen a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue