Marche du 11 Novembre Vindecy
Marche du 11 Novembre Vindecy mardi 11 novembre 2025.
Saône-et-Loire
Marche du 11 Novembre Ecole Vindecy Saône-et-Loire
Début : 2025-11-11 08:00:00
fin : 2025-11-11 14:00:00
2025-11-11
4 parcours de 6, 10, 16 et 20 km. 1 ravitaillement sur les 6 kms, 2 ravitaillements sur les 10 kms, 3 ravitaillements pour les 16 et 20 kms.
Pas de dénivelé. Possibilité de repas. .
Ecole
Vindecy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 10 88 62 marionindo@yahoo.fr
