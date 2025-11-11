Marche du 11 Novembre Vindecy

Saône-et-Loire

4 parcours de 6, 10, 16 et 20 km. 1 ravitaillement sur les 6 kms, 2 ravitaillements sur les 10 kms, 3 ravitaillements pour les 16 et 20 kms.

Pas de dénivelé. Possibilité de repas. .

Ecole

Vindecy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 10 88 62 marionindo@yahoo.fr

