Marche du 1er Mai Place du Foyer Beyren-lès-Sierck

Beyren-lès-Sierck

Marche du 1er Mai

Place du Foyer Foyer Le Clos Beyren-lès-Sierck Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 11:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’AJBG vous invite à sa traditionnelle Marche du 1er mai !

Au départ du foyer, choisissez parmi trois parcours de 7,13 et 16km à travers champs et forêts.

Buvette et petite restauration sur place pour prendre des forces. Possibilité de se restaurer sans participer à la marche.Tout public

3 .

Place du Foyer Foyer Le Clos Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 06

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English :

The AJBG invites you to its traditional May 1st Walk!

Starting from the foyer, choose from three routes of 7, 13 and 16km through fields and forests.

Refreshments and snacks on site. Catering available without taking part in the walk.

L’événement Marche du 1er Mai Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-04-20 par OT CATTENOM ET ENVIRONS