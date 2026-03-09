Marche du 1er mai Maïkür

rue de Daubensand Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Départ de la marche de 3h à l’étang de pêche qui sera suivi d’un couscous servi au chalet.

Réservation obligatoire .

rue de Daubensand Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 9 77 48 22 13 aappma.gerstheim@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marche du 1er mai Maïkür Gerstheim a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du Grand Ried