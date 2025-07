Marché du B’firon Le Bourg Buffières

Marché du B’firon Le Bourg Buffières dimanche 6 juillet 2025.

Marché du B’firon

Le Bourg Dans la cour du bar restaurant le Bfiron. Buffières Saône-et-Loire

Début : 2025-07-06 09:00:00

fin : 2025-12-21 12:30:00

Date(s) :

2025-07-06 2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28 2025-10-05 2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16

Le marché du B’firon propose un marchand de primeurs et maraîchers, un boucher et une fromagère.

Une fois pas mois, un marché plus important se déroule avec du vin et une livraison (sur commande) de poissons et fruits de mer. .

Le Bourg Dans la cour du bar restaurant le Bfiron. Buffières 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 22 73 24

