Marché du Canal Couvert de Mulhouse Mulhouse

26 Quai de la cloche Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-05-30 06:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

2025-05-30 2025-11-02 2025-11-12 2025-12-26 2026-01-02

Ce marché vous fait découvrir les spécialités régionales, les produits de saison dans une atmosphère conviviale et cosmopolite… Plus de 300 commerçants (alimentaires et non-alimentaires) proposent une très grande diversité de produits, du terroir alsacien bien sûr mais aussi du monde entier. Venez faire le tour du monde en flânant dans le plus grand marché du Nord Est de la France ! Restauration et snack assuré. Stationnement gratuit 1h.

26 Quai de la cloche Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est contact@marchedemulhouse.com

English :

Discover regional specialities and seasonal produce in a friendly, cosmopolitan atmosphere… More than 300 traders (food and non-food) offer a huge variety of products, not only from Alsace, but from all over the world. Take a trip around the world as you stroll through the largest market in north-eastern France! Catering and snacks provided. Free parking for 1 hour.

German :

Auf diesem Markt können Sie regionale Spezialitäten und saisonale Produkte in einer freundlichen und kosmopolitischen Atmosphäre entdecken… Über 300 Händler (Lebensmittel und Non-Food) bieten eine sehr große Vielfalt an Produkten an, natürlich aus der elsässischen Region, aber auch aus der ganzen Welt. Kommen Sie mit auf eine Weltreise und schlendern Sie über den größten Markt im Nordosten Frankreichs! Für Verpflegung und Snacks ist gesorgt. Kostenloses Parken 1 Stunde.

Italiano :

In questo mercato potrete scoprire le specialità regionali e i prodotti di stagione in un’atmosfera amichevole e cosmopolita… Più di 300 commercianti (alimentari e non) offrono una vasta gamma di prodotti, non solo alsaziani ma di tutto il mondo. Venite a fare il giro del mondo passeggiando nel più grande mercato del nord-est della Francia! Ristorazione e spuntini a volontà. Parcheggio gratuito per 1 ora.

Espanol :

En este mercado, podrá descubrir especialidades regionales y productos de temporada en un ambiente acogedor y cosmopolita… Más de 300 comerciantes (alimentarios y no alimentarios) ofrecen una amplia gama de productos, no sólo de Alsacia, sino de todo el mundo. Venga a dar la vuelta al mundo paseando por el mayor mercado del noreste de Francia Servicio de catering y tentempiés. Aparcamiento gratuito durante 1 hora.

