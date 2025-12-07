Marché du Chocolat de Santenay Salle des Fêtes Santenay

Marché du Chocolat de Santenay

Salle des Fêtes Rue du Rognier Santenay Côte-d’Or

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Dimanche 7 décembre de 10h à 18h, le Marché du Chocolat organisé par l’Agence de Tourisme de Santenay vous propose dégustation et vente de chocolats par des maîtres chocolatiers de la région et autres variations autour du thème.

Seront présents: Passion Millot (Beaune), Xavier Michel Secrets Incomparables (Beaune), Sébastien Hénon (Pommard), Maxime Calafato (Is-sur-Tille), la Maison Bry (Givry), Les Gourmandises de Lucie (Paray-le-Monial) et la Maison Bourrau (Nuits Saint Georges).

L’entrée est de 1€ par adulte et gratuite pour les moins de 12 ans. Le ticket permet de participer à un tirage au sort, de nombreux lots sont à gagner tout au long de la journée.

Boissons chaudes, crêpes et atelier enfant au programme. .

