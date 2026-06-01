Marché du CIVAM – Ferme du Héron – La ferme du Pilly, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

Marché du CIVAM – Ferme du Héron – La ferme du Pilly Dimanche 7 juin, 10h00 Ferme du Héron Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le marché est organisé au bord du lac du Héron à Villeneuve-d’Ascq, sous le préau de la ferme du Héron, où réside aussi le point accueil du Relais Nature du Val de Marque.

A chaque édition, le public est au rendez vous, faisant de ce marché le plus fréquenté du CIVAM avec des records d’affluence qui nous font tellement plaisir ! Que vous nous découvriez par hasard au détour d’une balade autour du lac ou que vous ayez minutieusement noté nos dates de rendez-vous : nous vous remercions pour ces moments d’échanges, de partage et de convivialité autour du thème fédérateur des bons produits fermiers !

Marché organisé avec le soutien de la Région Hauts-de-France, de la MEL et de la ville de Villeneuve d’Ascq

Fraichement installé sur une ferme de 4 hectares sur la commune Herlies dans Les Weppes, je produis sur la ferme plus de 40 variétés de légumes. Le tout produit en agriculture biologique (AB).

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Marché du CIVAM à la Ferme du Héron

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