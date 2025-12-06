Marché du Clos & mapping avec le Stéréolux sur les façades du quartier Maison des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 16:00 –

Marché de Noël, de nombreuses animations, ventes de gourmandises et petits cadeaux. Suivi de lecture le contes et d’un concert proposé par le Stéréolux. Enfin, projection du projet mapping « Raconte moi en grand la vie au Clos-Toreau », sur les immeubles du quartier, réalisé conjointement par les habitants, les ados, et les enfants de l’accueil de loisir, en partenariat avec le Stéréolux.

Maison des Confluences Nantes 44202