Marche du Coeur Saint-Amand-en-Puisaye

Au CUBE à côté du château Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

MARCHE DU COEUR Organisée par l’amicale des donneurs de sang de SAINT-AMAND-EN-PUISAYE. Grand parcours de 10 kms environ. Petit parcours de 7kms environ. Inscriptions à partir de 8h30 et départ 9h00.

Les départs se feront au CUBE à côté du château

Boite à dons à disposition des participants. Ravitaillement en cours de parcours

Pot de l’amitié offert à l’arrivée .

+33 6 15 90 68 45 mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr

