Le Marché du Coin est organisé par l’association Certains l’aiment Bio ! et se déroule dès 17h30 les 2èmes et 4èmes jeudis de juin à septembre au niveau du parking sous L’Alandier à Cliousclat.

Cliousclat 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes certainslaimentbio@gmail.com

English :

The Marché du Coin is organised by the association Certains l’aiment Bio! and takes place from 5.30pm on the 2nd and 4th Thursdays from June to September at the car park under L’Alandier in Cliousclat.

German :

Der Marché du Coin wird von der Vereinigung Certains l’aiment Bio! organisiert und findet ab 17:30 Uhr am 2. und 4. Donnerstag von Juni bis September auf dem Parkplatz unterhalb von L’Alandier in Cliousclat statt.

Italiano :

Il Marché du Coin è organizzato dall’associazione Certains l’aiment Bio! e si svolge a partire dalle 17.30 il 2° e il 4° giovedì da giugno a settembre nel parcheggio sotto L’Alandier a Cliousclat.

Espanol :

La Marché du Coin está organizada por la asociación Certains l’aiment Bio! y tiene lugar a partir de las 17.30 horas del 2º y 4º jueves de junio a septiembre en el aparcamiento situado bajo L’Alandier, en Cliousclat.

