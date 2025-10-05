Marché du Coing gourmand Argy

17ème édition du marché gourmand pour célébrer le coing au château d’Argy.

La fête du coing gourmand est installée dans la cour principale du château d’Argy. Dégustations de produits du terroir avec de nombreux exposants de bouche, d’artisans ou artistes (créateurs, décorateurs, bijoutiers, peintres…) où les gourmets pourront goûter pâtisseries, gelée de coing et autre jus de coing…. Nombreuses animations et des danseurs et musiciens seront également sur place !

Le train du Bas Berry sera également de la fête. .

Château Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 67 43 56 amischateaudargy@orange.fr

English :

16th edition of the gourmet market to celebrate quince at Château d’Argy.

German :

16. Gourmetmarkt zur Feier der Quitte im Schloss von Argy.

Italiano :

16a edizione del mercato gastronomico per celebrare la mela cotogna a Château d’Argy.

Espanol :

16ª edición del mercado gastronómico del membrillo en Château d’Argy.

