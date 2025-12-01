Marché du Colibri (matin) et AG La Part du Colibri (après-midi) Route de Nevers Rouy

Marché du Colibri (matin) et AG La Part du Colibri (après-midi)

Route de Nevers Foyer Rural de Rouy Rouy Nièvre

2025-12-21 09:00:00

2025-12-21 12:00:00

2025-12-21

L’Association La Part du Colibri, rattachée au Mouvement Colibris (P. Rabhi), organise, depuis 2008, son marché le 3ème dimanche du mois.

Au Marché du Colibri, outre l’accueil et la convivialité, rencontrez des producteurs.trices et artisans.sanes de proximité, unies par des valeurs communes (respects de l’environnement, du savoir-faire de chacun, qualité et traçabilité des produits, non-conccurence). C’est la Fête des bons produits et des échanges savoureux.

Ce dimanche, retrouvez l’animation livraison des agrumes commandés.

Rejoignez-nous pour l’Assemblée Générale l’après midi. .

lapartducolibri58@orange.fr

