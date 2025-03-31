Marché du Colibri Rouy
Marché du Colibri Rouy dimanche 15 mars 2026.
Marché du Colibri
Place de la Mairie Rouy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 12:00:00
2026-03-15
L’Association La Part du Colibri, rattachée au Mouvement Colibris (P. Rabhi), organise, depuis 2008, son marché le 3ème dimanche du mois.
Au Marché du Colibri, outre l’accueil et la convivialité, rencontrez des producteurs.trices et artisans.sanes de proximité, unies par des valeurs communes (respects de l’environnement, du savoir-faire de chacun, qualité et traçabilité des produits, non-conccurence). C’est la Fête des bons produits et des échanges savoureux.
Ce dimanche, retrouvez l’animation greffage avec les Croqueurs de Pomme. .
Place de la Mairie Rouy 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lapartducolibri58@orange.fr
