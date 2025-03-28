Nièvre

Marché du Colibri
Rouy

Gratuit

2026-04-19 09:00:00

2026-04-19 12:00:00

2026-04-19

L’Association La Part du Colibri, rattachée au Mouvement Colibris (P. Rabhi), organise, depuis 2008, son marché le 3ème dimanche du mois.

Au Marché du Colibri, outre l’accueil et la convivialité, les consommateurs rencontrent des producteurs.trices et artisans.sanes de proximité, unies par des valeurs communes (respects de l’environnement, du savoir-faire de chacun, qualité et traçabilité des produits, non-conccurence). C’est la Fête des bons produits et des échanges savoureux.

Ce dimanche, retrouvez l’animation Troc’Graines. EUR.

Place de la Mairie

Rouy 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
lapartducolibri58@orange.fr

