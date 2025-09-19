Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois
Marché du Croc’ Local
4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois Ardennes
Marché festif de producteurs locaux (artisans, produits fermiers…) Restauration assurée par les producteurs locaux. Animations et concerts Spectacle pour enfants Pépino Louise-Ellie (Folk) IKO IKO (Western Groovy) Quai des Garces (Punk Rock) Organisé par la la Maison d’Activités Rurales et Solidaires
4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 6 44 73 23 07 m.a.r.s@laposte.net
English :
Festive market featuring local producers (craftsmen, farm produce…) Catering provided by local producers. Entertainment and concerts: Children’s show Pépino Louise-Ellie (Folk) IKO IKO (Groovy Western) Quai des Garces (Punk Rock) Organized by Maison d’Activités Rurales et Solidaires
German :
Festlicher Markt mit lokalen Produzenten (Handwerker, Bauernprodukte…) Verpflegung durch lokale Produzenten. Animationen und Konzerte: Kindershow Pépino Louise-Ellie (Folk) IKO IKO (Western Groovy) Quai des Garces (Punk Rock) Organisiert vom Maison d’Activités Rurales et Solidaires (Haus für ländliche und solidarische Aktivitäten)
Italiano :
Mercato festivo dei produttori locali (artigiani, prodotti agricoli, ecc.) Ristorazione a cura dei produttori locali. Intrattenimento e concerti: Spettacolo per bambini Pépino Louise-Ellie (Folk) IKO IKO (Groovy Western) Quai des Garces (Punk Rock) Organizzato da la Maison d’Activités Rurales et Solidaires
Espanol :
Mercado festivo de productores locales (artesanos, productos agrícolas, etc.) Catering a cargo de productores locales. Animación y conciertos: Espectáculo infantil Pépino Louise-Ellie (Folk) IKO IKO (Groovy Western) Quai des Garces (Punk Rock) Organiza la Maison d’Activités Rurales et Solidaires
