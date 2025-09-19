Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois

Marché du Croc’ Local Boult-aux-Bois vendredi 19 septembre 2025.

4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois Ardennes

Gratuit
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19

2025-09-19

Marché festif de producteurs locaux (artisans, produits fermiers…) Restauration assurée par les producteurs locaux. Animations et concerts Spectacle pour enfants Pépino Louise-Ellie (Folk) IKO IKO (Western Groovy) Quai des Garces (Punk Rock) Organisé par la la Maison d’Activités Rurales et Solidaires
4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 6 44 73 23 07  m.a.r.s@laposte.net

English :

Festive market featuring local producers (craftsmen, farm produce…) Catering provided by local producers. Entertainment and concerts: Children’s show Pépino Louise-Ellie (Folk) IKO IKO (Groovy Western) Quai des Garces (Punk Rock) Organized by Maison d’Activités Rurales et Solidaires

German :

Festlicher Markt mit lokalen Produzenten (Handwerker, Bauernprodukte…) Verpflegung durch lokale Produzenten. Animationen und Konzerte: Kindershow Pépino Louise-Ellie (Folk) IKO IKO (Western Groovy) Quai des Garces (Punk Rock) Organisiert vom Maison d’Activités Rurales et Solidaires (Haus für ländliche und solidarische Aktivitäten)

Italiano :

Mercato festivo dei produttori locali (artigiani, prodotti agricoli, ecc.) Ristorazione a cura dei produttori locali. Intrattenimento e concerti: Spettacolo per bambini Pépino Louise-Ellie (Folk) IKO IKO (Groovy Western) Quai des Garces (Punk Rock) Organizzato da la Maison d’Activités Rurales et Solidaires

Espanol :

Mercado festivo de productores locales (artesanos, productos agrícolas, etc.) Catering a cargo de productores locales. Animación y conciertos: Espectáculo infantil Pépino Louise-Ellie (Folk) IKO IKO (Groovy Western) Quai des Garces (Punk Rock) Organiza la Maison d’Activités Rurales et Solidaires

