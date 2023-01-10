Thonon-les-Bains

Marché du dimanche

Place des Arts Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-02 07:00:00

fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le dimanche matin, retrouvez vos petits producteurs et artisans favoris sur la Place des Arts de Thonon-Les-Bains.

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Place des Arts Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55

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English : Sunday market

On Sunday morning, find your favorite small producers and craftsmen on the Place des Arts in Thonon-Les-Bains.

L’événement Marché du dimanche Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2023-01-10 par SPL DESTINATION THONON