MARCHÉ DU FAUBOURG Place Quinefault Château-Gontier-sur-Mayenne

MARCHÉ DU FAUBOURG

Place Quinefault Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-01-03 08:00:00

fin : 2027-12-25 13:00:00

2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16

Marché du Faubourg à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Petit marché (3-4 exposants) tous les samedi matin sur la place Quinefault dans le quartier du Faubourg de 08h à 13h. .

Place Quinefault Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 63

English :

Faubourg market in Château-Gontier-sur-Mayenne.

