Marché du Florain Vandœuvre-lès-Nancy

Marché du Florain

Place du marché Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 16:00:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-12-05

Une fois par mois, pendant le marché hebdomadaire du vendredi de 16h à 19h, le Florain vous invite à venir rencontrer des professionnels qui acceptent les paiements en florains distillerie, épices, traiteur bio, … il y a de la diversité dans notre réseau.

Rendez-vous le premier vendredi du mois sous les halles proche de la case du commerce équitable.Tout public

Place du marché Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 65 78 39 77

English :

Once a month, during the weekly Friday market from 4pm to 7pm, the Florain invites you to come and meet professionals who accept payment in florains: distilleries, spices, organic caterers, … there’s diversity in our network.

Meet us on the first Friday of the month at the Halles, near the fair trade hut.

German :

Einmal im Monat, während des Wochenmarktes am Freitag von 16 bis 19 Uhr, lädt Florain Sie ein, Fachleute zu treffen, die Zahlungen in Florain akzeptieren: Brennerei, Gewürze, Bio-Catering, … es gibt Vielfalt in unserem Netzwerk.

Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat in den Markthallen in der Nähe des Fairtrade-Häuschens.

Italiano :

Una volta al mese, durante il mercato settimanale del venerdì dalle 16.00 alle 19.00, il Florain vi invita a incontrare i professionisti che accettano il pagamento in florains: distillerie, spezie, ristoratori biologici, ecc.

Appuntamento il primo venerdì del mese nel mercato coperto vicino al capannone del commercio equo e solidale.

Espanol :

Una vez al mes, durante el mercado semanal de los viernes de 16.00 a 19.00 horas, el Florain le invita a venir a conocer a profesionales que aceptan el pago en florains: destilerías, especias, catering ecológico, etc. Hay mucha diversidad en nuestra red.

Encuéntrenos el primer viernes de cada mes en el mercado cubierto, cerca de la caseta del comercio justo.

L’événement Marché du Florain Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-09-29 par DESTINATION NANCY