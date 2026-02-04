Marché du foyer Dordives
Marché du foyer Dordives dimanche 8 mars 2026.
Dordives Loiret
Tarif : – –
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Découvrez le marché du foyer à Dordives où vous trouverez votre bonheur ! Objets divers en vente du sol au plafond toute la journée. Installation dès 7 h 30. Emplacement à 2.50 € le mètre linéaire. .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 97 59 63 solognote@sfr.fr
L’événement Marché du foyer Dordives a été mis à jour le 2026-02-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS