Marche du foyer rural La foulet Crenans
Marche du foyer rural La foulet Crenans lundi 25 mai 2026.
Crenans
Marche du foyer rural La foulet
Crenans Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25 10:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Marche du lundi de Pentecôte le 25 mai avec 3 parcours de 8, 15 et 19 km.
5€ la marche, repas possible sur place et sur inscription à 17 €. .
Crenans 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 47 87 11
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English : Marche du foyer rural La foulet
L’événement Marche du foyer rural La foulet Crenans a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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