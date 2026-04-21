Crenans

Marche du foyer rural La foulet

Crenans Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25 10:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Marche du lundi de Pentecôte le 25 mai avec 3 parcours de 8, 15 et 19 km.

5€ la marche, repas possible sur place et sur inscription à 17 €. .

Crenans 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 47 87 11

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English : Marche du foyer rural La foulet

L’événement Marche du foyer rural La foulet Crenans a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE