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Marche du foyer rural La foulet Crenans

Marche du foyer rural La foulet Crenans lundi 25 mai 2026.

Ville : 39260 Crenans

Département : Jura

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Crenans

Marche du foyer rural La foulet

Crenans Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25 10:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Marche du lundi de Pentecôte le 25 mai avec 3 parcours de 8, 15 et 19 km.

5€ la marche, repas possible sur place et sur inscription à 17 €.   .

Crenans 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 47 87 11 

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English : Marche du foyer rural La foulet

L’événement Marche du foyer rural La foulet Crenans a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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