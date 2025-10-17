Marché du goût Casteljaloux

Marché du goût Casteljaloux vendredi 17 octobre 2025.

Marché du goût

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Marché du goût

La journée gourmande avec présentation et dégustations des produits de producteurs pour le marché et vente pour le déjeuner de midi. Animation musicale prévue par le Duo Et Bam de 12h30 à 14h.

Présence de food-trucks et d’artisans dont les créations sont en rapport avec la cuisine.

L’objectif de cette semaine et de ce vendredi 17 octobre étant de faire découvrir les produits et créations du territoire des Coteaux et Landes de Gascogne et des alentours, et de promouvoir le bon goût auprès d’un public le plus large possible. .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr

English : Marché du goût

German : Marché du goût

Italiano :

Espanol : Marché du goût

L’événement Marché du goût Casteljaloux a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Coteaux et Landes de Gascogne