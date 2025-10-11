Marché du goût La Ferme des Miroirs Cherbourg-en-Cotentin

Marché du goût La Ferme des Miroirs Cherbourg-en-Cotentin samedi 11 octobre 2025.

Marché du goût

La Ferme des Miroirs 15 La Flague Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Animations sur place

– Visite libre de la ferme

– Ateliers culinaires

– Animation autour des abeilles avec un apiculteur !

Produits fermiers ou artisanaux 100 % Manchois !

Volailles, charcuteries, viandes, produits de la mer, produits laitiers, cidricoles, bières, glaces artisanales, sel, poivre, frites, whisky, miel…

Producteurs présents Maison Saint-Lô (rillettes, soupes, poissons fumés, plats cuisinés, cake au saumon et glaces) , Elevage de la Fraserie (canard), Maison Debrix (charcuterie), Les Vergers de la Passion (produits cidricoles), Captain James (bières), Les Frites du Val de Saire (frites), Le Rucher du Chefresne (miel), La Ferme des Miroirs (terrine de volailles + restauration) Distillerie du Cotentin (whisky), Les Jambons de Lessay (viande fumée) , Le Biscuit de Sainte-Mère Eglise (biscuits), Sel in Manche (sel), La Plantation Petite Rivière (poivre) Ferme EBEN (viande angus) Distillerie du Voyageur (liqueurs), Manche Terroirs.

Restauration sur place. .

La Ferme des Miroirs 15 La Flague Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 2 33 06 48 89

