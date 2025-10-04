Marché du Goût Mairie de Valréas Valréas

Marché du Goût Mairie de Valréas Valréas samedi 4 octobre 2025.

Marché du Goût

Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Artisans, producteurs, créateurs, dégustations, ateliers, etc… Toute la journée, l’esplanade du Château de Simiane va se transformer en véritable place gourmande qui offrira un village de chalets dédiés aux bons produits du terroir.

.

Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr

English :

Craftsmen, producers, designers, tastings, workshops and more… All day long, the esplanade of the Château de Simiane will be transformed into a veritable gourmet square, with a village of chalets dedicated to local produce.

German :

Handwerker, Produzenten, Designer, Verkostungen, Workshops, usw… Den ganzen Tag über wird sich die Esplanade des Schlosses von Simiane in einen wahren Gourmetplatz verwandeln, der ein Dorf aus Chalets bietet, die den guten Produkten der Region gewidmet sind.

Italiano :

Artigiani, produttori, designer, degustazioni, laboratori… Per tutto il giorno, la spianata del Castello di Simiane si trasformerà in una vera e propria piazza gastronomica, con un villaggio di chalet dedicati ai deliziosi prodotti locali.

Espanol :

Artesanos, productores, diseñadores, degustaciones, talleres, etc. Durante todo el día, la explanada del castillo de Simiane se transformará en una auténtica plaza gastronómica, con un pueblo de chalets dedicados a los deliciosos productos locales.

L’événement Marché du Goût Valréas a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes