Marché du goût Varennes-Changy

Marché du goût Varennes-Changy dimanche 19 octobre 2025.

Varennes-Changy Loiret

Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 13:00:00

2025-10-19

Marché du goût et de l’artisanat
Marché du goût. Venez profiter de leur savoir faire et d’un moment convivial et de partage avec ces artisans du savoir bien manger. De 8h à 13h. Place de l’église et rue de Nogent.   .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 50 41 

English :

Taste and craft market

German :

Markt des Geschmacks und des Kunsthandwerks

Italiano :

Mercato del gusto e dell’artigianato

Espanol :

Mercado de degustación y artesanía

