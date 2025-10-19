Marché du goût Varennes-Changy
Marché du goût Varennes-Changy dimanche 19 octobre 2025.
Marché du goût
Varennes-Changy Loiret
Marché du goût et de l’artisanat
Marché du goût. Venez profiter de leur savoir faire et d’un moment convivial et de partage avec ces artisans du savoir bien manger. De 8h à 13h. Place de l’église et rue de Nogent. .
Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 50 41
English :
Taste and craft market
German :
Markt des Geschmacks und des Kunsthandwerks
Italiano :
Mercato del gusto e dell’artigianato
Espanol :
Mercado de degustación y artesanía
