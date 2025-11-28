Marché du gui de Noël

Biesheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-30

2025-11-28

Chapiteaux et maisonnettes accueilleront plus de 30 exposants.

Objets d’artisanat, décorations de Noël, bredalas, mannalas…

Concerts, déambulations pyrotechniques, séances de contes et animations spéciales enfants.

Petite restauration locale et boissons chaudes sauront ravir petits et grands..

Produits des ventes reversés à des œuvres caritatives.

Programme complet sur le site de la commune biesheim.fr 0 .

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 64 oti@biesheim.fr

