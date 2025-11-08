Marche du Handicap Saint-Georges-du-Bois

Marche du Handicap

Place du Jet d'eau Saint-Georges-du-Bois Sarthe

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

L’association Les Étincelles 72 a le plaisir de vous annoncer la tenue de la 2ᵉ édition de la Marche du Handicap, qui se déroulera le samedi 8 novembre 2025 au Mans.

Cet événement citoyen et inclusif rassemblera habitants, associations, institutions et partenaires privés autour d’un objectif commun changer le regard sur le handicap et renforcer l’inclusion.

Au programme

• Matinée un Mini-Village associatif avec plus de 20 associations et partenaires présents.

• 14h30 départ de la Marche du Handicap parcours accessible à toutes et tous.

• Fin de journée temps convivial et échanges au Portland. .

Place du Jet d’eau Saint-Georges-du-Bois 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 53 29 10 contact@lesetincelles72.fr

