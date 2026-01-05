Marche du Hareng Gehée
Marche du Hareng Gehée samedi 2 mai 2026.
Trois circuits proposée de 6, 12 et 18 km vous permettront de découvrir les paysages de notre commune du Boischaut Nord.
Départ 16h devant la mairie.
Dîner à partir de 19h30 sur réservation hareng saur, fromage blanc de chèvre et de pommes de terre en robe des champs). 2.5 .
Gehée 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 86 63 41
English :
Three proposed circuits of 6, 12 and 18 km, accompanied by donkey teams, allow you to discover the landscapes of our North Boischaut commune.
