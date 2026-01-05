Marche du Hareng

Gehée Indre

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 16:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Trois circuits proposée de 6, 12 et 18 km vous permettront de découvrir les paysages de notre commune du Boischaut Nord.

Départ 16h devant la mairie.

Dîner à partir de 19h30 sur réservation hareng saur, fromage blanc de chèvre et de pommes de terre en robe des champs). 2.5 .

Gehée 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 86 63 41

English :

Three proposed circuits of 6, 12 and 18 km, accompanied by donkey teams, allow you to discover the landscapes of our North Boischaut commune.

