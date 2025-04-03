Marché du jeudi Rue du Maréchal Joffre Le Creusot

Marché du jeudi

Rue du Maréchal Joffre Les Quatre Chemins Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 08:00:00

fin : 2025-12-04 13:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18

Le plus important marché du Creusot a lieu le jeudi matin dans le quartier des Quatre Chemins fruits et légumes, boucherie, fromages, pain, miel, confiture, spécialités, équipement de la personne, etc. .

