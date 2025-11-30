Marché du jouet Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Marché du jouet

Le marché du jouet est de retour à Chadrac le dimanche 30 novembre. Lors du marché de Noël de Chadrac qui aura lieu les 29 et 30 nov.

English :

The toy market returns to Chadrac on Sunday November 30. The Chadrac Christmas market will take place on November 29 and 30.

German :

Der Spielzeugmarkt ist am Sonntag, dem 30. November, wieder in Chadrac. Auf dem Weihnachtsmarkt in Chadrac, der am 29. und 30. Nov. stattfindet, wird es wieder eine große Auswahl an Spielwaren geben.

Italiano :

Il mercatino dei giocattoli torna a Chadrac domenica 30 novembre. Il mercatino di Natale di Chadrac si svolgerà il 29 e 30 novembre.

Espanol :

El mercado del juguete vuelve a Chadrac el domingo 30 de noviembre. El mercado navideño de Chadrac tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre.

