Marché du Jouet Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Informations pratiques

Chadrac

Marché du Jouet

Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 09:00:00

fin : 2026-11-29 16:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Le marché du jouet est de retour à Chadrac le dimanche 29 novembre.Particuliers, venez vendre ou acheter des jouets, jeux, livres et articles de puériculture de seconde main dans une ambiance chaleureuse et familiale.

.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The toy market is back at Chadrac on Sunday, November 29. Individuals, come sell or buy secondhand toys, games, books, and baby items in a warm, family-friendly atmosphere.

L’événement Marché du Jouet Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay