Marché du Jouet Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
dimanche 29 novembre 2026 · Maison Pour Tous La Couveuse · Chadrac
Informations pratiques
Chadrac
Marché du Jouet
Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 09:00:00
fin : 2026-11-29 16:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Le marché du jouet est de retour à Chadrac le dimanche 29 novembre.Particuliers, venez vendre ou acheter des jouets, jeux, livres et articles de puériculture de seconde main dans une ambiance chaleureuse et familiale.
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
The toy market is back at Chadrac on Sunday, November 29. Individuals, come sell or buy secondhand toys, games, books, and baby items in a warm, family-friendly atmosphere.
L’événement Marché du Jouet Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay