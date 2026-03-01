Marche du Label Rouge Panzoult
Marche du Label Rouge Panzoult samedi 14 mars 2026.
Marche du Label Rouge
21 rue de la Vienne Panzoult Indre-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4.5 EUR
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Les Arpenteurs Panzoultais vous invitent à leur traditionnelle Marche du Label Rouge.
Inscriptions sur place à partir de 13h30. Départs groupés
– à 14h00 pour le circuit de 15 km
– à 14h15 pour le parcours de 10 km, labellisé Belles Balades de Touraine , et son balisage rouge qui a donné son nom à cette randonnée.
Ravitaillement à mi-parcours et pour terminer l’après-midi, randonneurs et arpenteurs se retrouveront autour du pot de l’amitié.
Apporter son gobelet. Chiens tenus en laisse courte. 4 .
21 rue de la Vienne Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 07 59 13
English :
Les Arpenteurs Panzoultais invite you to their traditional Label Rouge walk.
A 10 km route, labelled Belles Balades de Touraine , with the red markers that give the walk its name. For the more courageous, a 15 km variant will be laid out by the club.
