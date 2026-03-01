Marche du Label Rouge Panzoult

Marche du Label Rouge

21 rue de la Vienne Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4.5 EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Les Arpenteurs Panzoultais vous invitent à leur traditionnelle marche du Label Rouge.

Parcours de 10 km, labellisé Belles Balades de Touraine , et son balisage rouge qui a donné son nom à cette randonnée. Pour les plus courageux, une variante de 15 km sera tracée par le club.

Les Arpenteurs Panzoultais vous invitent à leur traditionnelle Marche du Label Rouge.

Inscriptions sur place à partir de 13h30. Départs groupés

– à 14h00 pour le circuit de 15 km

– à 14h15 pour le parcours de 10 km, labellisé Belles Balades de Touraine , et son balisage rouge qui a donné son nom à cette randonnée.

Ravitaillement à mi-parcours et pour terminer l’après-midi, randonneurs et arpenteurs se retrouveront autour du pot de l’amitié.

Apporter son gobelet. Chiens tenus en laisse courte. 4 .

21 rue de la Vienne Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 07 59 13

English :

Les Arpenteurs Panzoultais invite you to their traditional Label Rouge walk.

A 10 km route, labelled Belles Balades de Touraine , with the red markers that give the walk its name. For the more courageous, a 15 km variant will be laid out by the club.

