Marché du livre d’occasion et affiches

Parvis de CinéSar rue de la Division Leclerc Sarrebourg Moselle

Cette année, on délocalise ! A notre partenaire historique l’association « Le Cœur au pied », s’ajoute à présent le Cinésar ! C’est donc sur le parvis du cinéma de Sarrebourg que nous vous donnons rendez-vous cette année. Et à 11h00 concert de l’ensemble de guitares d’accompagnement du CRIS.Tout public

Parvis de CinéSar rue de la Division Leclerc Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 28 52 sarrebourg.bibliotheque@wanadoo.fr

English :

This year, we’re going local! Our long-standing partner, the association « Le C?ur au pied », is now joined by Cinésar! So, this year, we invite you to join us on the forecourt of the Sarrebourg cinema. And at 11:00 a.m.: concert by the CRIS guitar ensemble.

German :

Dieses Jahr verlagern wir unseren Standort! Zu unserem langjährigen Partner, dem Verein « Le C?ur au pied », gesellt sich nun auch das Cinésar! Dieses Jahr treffen wir uns also auf dem Vorplatz des Kinos in Sarrebourg. Und um 11.00 Uhr: Konzert des Begleitgitarrenensembles von CRIS.

Italiano :

Quest’anno, ci siamo dati da fare a livello locale! Al nostro partner di lunga data, l’associazione « Le C?ur au pied », si aggiunge il Cinésar! Quest’anno, quindi, vi aspettiamo sul piazzale del cinema di Sarrebourg. E alle 11.00: un concerto dell’ensemble di chitarre CRIS.

Espanol :

Este año, ¡nos volvemos locales! A nuestro socio de siempre, la asociación « Le Cœur au pied », se suma ahora Cinésar Este año le esperamos en la explanada del cine de Sarrebourg. Y a las 11:00: concierto del conjunto de guitarras CRIS.

L’événement Marché du livre d’occasion et affiches Sarrebourg a été mis à jour le 2025-08-17 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG