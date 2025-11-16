Marché du livre et du disque vinyle

Gerbépal Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Marché du livre et du disque vinyle.

Dimanche 16 novembre 2025 de 9h00 à 17h00 au foyer rural de Gerbépal.

Présence de François Martaine (les pommes noires, la dame de Nancy) qui dédicacera ses ouvrages de 10h00 à 12h00.

Organisé par l’Espace Culture de Gerbépal.

Entrée libre. Renseignements au 06 85 36 33 94.Tout public

Gerbépal 88430 Vosges Grand Est +33 6 85 36 33 94 espaceculture.gerbepal@gmail.com

English :

Book and vinyl record market.

Sunday, November 16, 2025 from 9:00 am to 5:00 pm at the Gerbépal village hall.

François Martaine (Les pommes noires, La dame de Nancy) will be signing his books from 10am to 12pm.

Organized by Espace Culture de Gerbépal.

Free admission. Information on 06 85 36 33 94.

German :

Markt für Bücher und Vinyl-Schallplatten.

Sonntag, 16. November 2025, 9.00 bis 17.00 Uhr im Landhaus von Gerbépal.

François Martaine (les pommes noires, la dame de Nancy) signiert von 10.00 bis 12.00 Uhr seine Werke.

Organisiert vom Espace Culture de Gerbépal.

Der Eintritt ist frei. Informationen unter 06 85 36 33 94.

Italiano :

Mercatino di libri e dischi in vinile.

Domenica 16 novembre 2025 dalle 9.00 alle 17.00 presso la sala del villaggio Gerbépal.

François Martaine (les pommes noires, la dame de Nancy) firmerà i suoi libri dalle 10.00 alle 12.00.

Organizzato dall’Espace Culture de Gerbépal.

Ingresso libero. Informazioni al numero 06 85 36 33 94.

Espanol :

Mercadillo de libros y discos de vinilo.

Domingo 16 de noviembre de 2025, de 9.00 a 17.00 h, en el ayuntamiento de Gerbépal.

François Martaine (les pommes noires, la dame de Nancy) firmará sus libros de 10:00 a 12:00 h.

Organiza el Espace Culture de Gerbépal.

Entrada gratuita. Información en el 06 85 36 33 94.

