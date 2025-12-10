Marché du mercredi

Parking du Bourg Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Sont présents à l’année: Lou Pioc (rôtisserie), Les paniers de l’Adour (Primeur) , Anda Luz (spécialités ibériques) et le food truck Pura pita.

Parking à proximité. .

Parking du Bourg Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 08 55

English : Marché du mercredi

L’événement Marché du mercredi Arcangues a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Pays Basque