Marché du mercredi Arcangues
Marché du mercredi Arcangues mercredi 16 décembre 2026.
Marché du mercredi
Parking du Bourg Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Sont présents à l’année: Lou Pioc (rôtisserie), Les paniers de l’Adour (Primeur) , Anda Luz (spécialités ibériques) et le food truck Pura pita.
Parking à proximité. .
Parking du Bourg Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 08 55
English : Marché du mercredi
L’événement Marché du mercredi Arcangues a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Pays Basque