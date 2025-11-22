Marché du monde solidaire Le Réservoir Lunéville
Marché du monde solidaire
Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle
Organisé par le collectif Festisol Lunéville et La Case en Falafa, dans le cadre du Festival des Solidarités
Thème 2025 environnement et droits des peuples
Conférences, diffusion de documentaires, exposition-vente de produits artisanaux, jeux africains…
Programme complet à venir. Entrée libre.Tout public
Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 60 75 17
English :
Organized by the Festisol Lunéville collective and La Case en Falafa, as part of the Festival des Solidarités
2025 theme: environment and people’s rights
Conferences, documentaries, craft fairs, African games?
Full program to follow. Free admission.
German :
Organisiert vom Kollektiv Festisol Lunéville und La Case en Falafa, im Rahmen des Festivals der Solidaritäten
Thema 2025: Umwelt und Rechte der Völker
Vorträge, Dokumentarfilme, Verkaufsausstellung von handwerklichen Produkten, afrikanische Spiele?
Das vollständige Programm wird noch bekannt gegeben. Eintritt frei.
Italiano :
Organizzato dal collettivo Festisol Lunéville e da La Case en Falafa, nell’ambito del Festival des Solidarités
2025 tema: ambiente e diritti delle persone
Conferenze, documentari, fiere dell’artigianato, giochi africani?
Programma completo a seguire. Ingresso libero.
Espanol :
Organizado por el colectivo Festisol Lunéville y La Case en Falafa, en el marco del Festival des Solidarités
Tema 2025: medio ambiente y derechos de las personas
Conferencias, documentales, feria de artesanía, juegos africanos..
Programa completo en breve. Entrada gratuita.
