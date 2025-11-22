Marché du monde solidaire Le Réservoir Lunéville

Marché du monde solidaire

Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Organisé par le collectif Festisol Lunéville et La Case en Falafa, dans le cadre du Festival des Solidarités

Thème 2025 environnement et droits des peuples

Conférences, diffusion de documentaires, exposition-vente de produits artisanaux, jeux africains…

Programme complet à venir. Entrée libre.Tout public

Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 60 75 17

English :

Organized by the Festisol Lunéville collective and La Case en Falafa, as part of the Festival des Solidarités

2025 theme: environment and people’s rights

Conferences, documentaries, craft fairs, African games?

Full program to follow. Free admission.

German :

Organisiert vom Kollektiv Festisol Lunéville und La Case en Falafa, im Rahmen des Festivals der Solidaritäten

Thema 2025: Umwelt und Rechte der Völker

Vorträge, Dokumentarfilme, Verkaufsausstellung von handwerklichen Produkten, afrikanische Spiele?

Das vollständige Programm wird noch bekannt gegeben. Eintritt frei.

Italiano :

Organizzato dal collettivo Festisol Lunéville e da La Case en Falafa, nell’ambito del Festival des Solidarités

2025 tema: ambiente e diritti delle persone

Conferenze, documentari, fiere dell’artigianato, giochi africani?

Programma completo a seguire. Ingresso libero.

Espanol :

Organizado por el colectivo Festisol Lunéville y La Case en Falafa, en el marco del Festival des Solidarités

Tema 2025: medio ambiente y derechos de las personas

Conferencias, documentales, feria de artesanía, juegos africanos..

Programa completo en breve. Entrada gratuita.

