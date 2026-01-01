Marché du Mont-Dore

Place Charles de Gaulle Mont-Dore Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 07:00:00

fin : 2026-01-16 13:00:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27

Venez rencontrer les commerçants pour trouver produits régionaux, artisanat, vêtements, souvenirs …

.

Place Charles de Gaulle Mont-Dore 63240 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 65 20 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Mont-Dore market

Come and meet the shopkeepers to find regional products, crafts, clothes, souvenirs …

The market takes place in Place Charles de Gaulle (opposite the church).

L’événement Marché du Mont-Dore Mont-Dore a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Massif du Sancy