Marche du mouton rue des Mineurs Hettange-Grande

Voilà un événement peu commun ! La traditionnelle marche du mouton est une déambulation en musique de l’harmonie municipale La Lyre et de son mouton dans les rues de la ville. Elle débute par la rue des mineurs, la rue des Fleurs, la place Philippe-Stachowski en passant par la rue des Lilas et la cité Soetrich. Venez observer cet événement original !Tout public

rue des Mineurs Soetrich Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 28 34 16 21 denise.consi@gmail.com

English :

What an unusual event! The traditional March of the Sheep is a musical stroll through the streets of the town by the municipal band La Lyre and its sheep. It starts in Rue des mineurs, Rue des Fleurs, Place Philippe-Stachowski, Rue des Lilas and Cité Soetrich. Come and watch this original event!

German :

Das ist eine ungewöhnliche Veranstaltung! Der traditionelle Schafmarsch ist ein musikalischer Umzug der städtischen Harmonie La Lyre und ihres Schafes durch die Straßen der Stadt. Er beginnt in der Rue des mineurs, der Rue des Fleurs, dem Place Philippe-Stachowski und führt durch die Rue des Lilas und die Cité Soetrich. Beobachten Sie dieses originelle Ereignis!

Italiano :

Che evento insolito! La tradizionale Marcia delle Pecore è una passeggiata musicale per le strade della città, organizzata dalla banda municipale La Lyre e dalle sue pecore. Si parte dalla rue des mineurs, dalla rue des Fleurs, dalla place Philippe-Stachowski, dalla rue des Lilas e dalla cité Soetrich. Venite ad assistere a questo evento originale!

Espanol :

Un acontecimiento insólito La tradicional Marcha de las Ovejas es un paseo musical por las calles de la ciudad a cargo de la banda municipal de viento La Lyre y sus ovejas. Comienza en la rue des mineurs, la rue des Fleurs, la place Philippe-Stachowski, la rue des Lilas y la cité Soetrich. Asista a este original acontecimiento

L’événement Marche du mouton Hettange-Grande a été mis à jour le 2025-07-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS