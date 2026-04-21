Alsting

Marche du muguet

rue de la Vallée Alsting Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Envie de nature, de convivialité et d’un bon moment entre amis ou en famille ? Rejoignez nous pour une belle balade printanière. Départ dès 08h00. Parcours de 10km avec 1 ravitaillement. Repas sur réservation 15€ avec au menu rôti de dinde farci, sauce champignons, pommes noisettes, haricot verts et sa tomate provençale et glace de la ferme. Petite restauration sur place.Tout public

2 .

rue de la Vallée Alsting 57515 Moselle Grand Est +33 6 15 63 22 05

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English :

Looking for nature, conviviality and a good time with friends or family? Join us for a lovely spring walk. Start at 08:00. 10km route with 1 refreshment station. Meal on reservation 15? with menu of roast turkey stuffed with mushroom sauce, hazelnut apples, green beans with Provençal tomato and ice cream from the farm. Snacks on site.

L’événement Marche du muguet Alsting a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME